Мир Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа

2019-06-13 09:11 210

Минюст США направил Великобритании официальный запрос на экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Известно, что документ уже получен и принят к рассмотрению.

В соответствии с договором об экстрадиции с Великобританией, у США было 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля. Договор запрещает американской прокуратуре выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе. В связи с этим появление дополнительных пунктов обвинения крайне маловероятно.

Соучредителя WikiLeaks обвиняют в шпионаже в связи с публикацией секретных документов.

Напомним, Джулиан Ассанж спустя семь лет укрытия в посольстве Эквадора в Великобритании был задержан британскими полицейскими. Его взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона.

Он проживал в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не мог выйти за его территорию, так как снаружи ему грозил немедленный арест - за отказ появиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивался Вашингтон, где против него было возбуждено дело о разглашении секретных данных Госдепартамента. В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". Позже Эквадор начал переговоры с британским правительством о выдаче Ассанжа. Парламент Великобритании предложил экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его подозревают в изнасиловании.

Лондонский королевский суд 1 мая приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям тюремного заключения за нарушение правила выхода под залог.

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