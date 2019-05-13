Мир Шведская готовится снова обвинить Джулиана Ассанжа в изнасиловании

2019-05-13 14:13 246

Шведская прокуратура намерена вновь возобновить расследования по делу об изнасиловании Джулианом Ассанжем. Возобновление расследований станет возможным после того, как этого потребует адвокат жертвы.

Сам Ассанж по-прежнему не признает своей вины. Будет ли требовать адвокат продолжения расследований и когда это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, Джулиан Ассанж спустя семь лет укрытия в посольстве Эквадора в Великобритании был задержан британскими полицейскими. Его взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона.

Он проживал в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не мог выйти за его территорию, так как снаружи ему грозил немедленный арест - за отказ появиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивался Вашингтон, где против него было возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента.

В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". Позже Эквадор начал переговоры с британским правительством о выдаче Ассанжа.

Лондонский королевский суд района Сазерк 1 мая приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение правила выхода под залог.

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