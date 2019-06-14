Мир Сегодня Великобритания решит вопрос экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

2019-06-14 10:41 135

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.

Как сообщает DW,окончательное решение о выдаче Ассанжа решит суд в Лондоне.

"Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, поэтому оно поступит в суд завтра", - заявил министр 13 июня.

Ранее министерство юстиции США передало Великобритании официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Как сообщалось, Джулиан Ассанж спустя семь лет укрытия в посольстве Эквадора в Великобритании был задержан британскими полицейскими. Его взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона.

Ассанж проживал в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не мог выйти за его территорию, так как снаружи ему грозил немедленный арест - за отказ появиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивался Вашингтон, где против него было возбуждено дело о разглашении секретных данных Госдепартамента. В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". Позже Эквадор начал переговоры с британским правительством о выдаче Ассанжа.

Лондонский королевский суд района Сазерк 1 мая приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение правила выхода под залог.

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