Украина В Украине уже можно сменить мобильного оператора, сохранив при этом свой номер

2019-05-01 14:46 78

С 1 мая в Украине заработала услуга от мобильных операторов по переносу абонентских номеров (MNP - Mobile Number Portabilit) – смена оператора и сохранение при этом номера. Абонент при переходе на пользование услугами нового оператора сохраняет не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого пользовался с самого начала регистрации номера.

"Переходной период" с одного оператора на другой будет занимать три дня. Однако абонент не будет ограничен все это время в пользовании.

Если же абонент захочет прервать операцию, он может сделать это лишь в первые 36 часов после подачи заявки. По завершению этой процедуры абоненту выдадут новую SIM-карту.

Для информирования тех абонентов, которые не знают, что их собеседники сменили оператора, перед соединением каждый раз будет звучать голосовое предупреждение. Однако услугу можно будет отключить.

Предоставление услуги смены оператора вместе с выдачей новой SIM-карты бесплатное. После перехода на нового оператора абонент сможет самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов, либо за него это сделает автоматика.

 

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