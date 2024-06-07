Спорт Александр Усик для борьбы за новые пояса может снова изменить весовую категорию

2024-06-07 10:27

Александр Усик может снова изменить весовую категорию. А поскольку подниматься уже некуда, непобежденный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе может вернуться в тяжелый дивизион.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Александр рассматривает такую ​​возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Отметим, ранее 37-летний украинец уже жаловался, что ему тяжело удерживать вес в рамках супертяжелого дивизиона.

"Я думаю, что возможно после реванша я могу спуститься в весе в крузервейт. Возможно, это мой план. Когда я начал тренировочный лагерь... Я постоянно кушал. Для меня это тяжело. Мне это не нравится - коктейли, вода, протеин, бананы... Но бананы - это хорошо, я люблю бананы", - говорил Усик.

Однако смена весовой категории произойдет не раньше, чем состоится реванш украинца против Тайсона Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.