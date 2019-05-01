Мир По Керченскому мосту "власти" обязали ездить в шесть раз медленней, чем планировалось

2019-05-01 19:30 183

"Власти" Крыма объяснили, что якобы на такой скорости можно полюбоваться красотами

Скорость движения поездов по Керченскому мосту в оккупированном Крыму не должна превышать 20 километров в час. Об этом 29 апреля сказал журналистам так называемый "зампредседатель российского правительства" Крыма Михаил Селезнев, сообщило издание Крым.Реалии.

"С коллегами мы сейчас обсуждали, предлагая, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения", – сказал Селезнев.

Как заверил крымский "вице-премьер", только на такой скорости у пассажиров будет возможность "насладится открывающимися красотами"

"Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде", – сказал Селезнев, подчеркнув, что многие выберут поездку на поезде якобы из-за желания посмотреть на мост и красоты вокруг.

В то же время проектом предусмотрена максимальная скорость движения поездов по мосту в 120 км/ч, а средняя скорость движения поездов в России – около 80 км/ч.

Ранее мы писали, что у россиян регулярно случаются ЧП с Керченским мостом, но самые страшные последствие, возможно, еще впереди. Мало того, что незаконный объект находится в опасном для строительства месте, так еще и не проверен как положено, сможет ли выдержать нагрузки, когда Россия пустит по нему поезда.

Кроме этого, из-за Керченского моста Азовское море может превратиться в болото, нарушив всю экосистему в регионе. Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что из-за грязевого вулкана, который находиться рядом, мост может рухнуть.