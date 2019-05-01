Украина В Украине сократили вступительную кампанию: что надо знать абитуриентам 2019 года

2019-05-01 21:30 225

 Украинские чиновники весьма серьезно сократили сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения. Так, в эфире одного из украинских телеканалов эксперт директората высшего образования Анжелика Керничная попыталась объяснить суть новых правил.

По словам экспертам, кампанию уместили в новые сроки для того, чтобы будущие студенты могли отдохнуть перед учебой. Об этом стало известно благодаря сообщению портала "Политека".

"В 2019 году сроки вступительной кампании компактнее, чем прошлогодние. Это мы сделали для того, что бы как поступающие, так и члены приемных комиссий после проведенной вступительной кампании имели возможность отдохнуть перед началом нового учебного года. Так, в этом году регистрация электронных кабинетов для поступающих начнется 1 июля", — заявила Анжелика Керничная.

Согласно решению правительства, украинцы смогут подавать документы с 1 июля — после объявления результатов внешнего независимого оценивания и творческих конкурсов. А уже 22 июля вступительная кампания будет завершена.

Эксперт обратила внимание, что абитуриентам, которые поступают по вступительным экзаменам и собеседованию нужно уложиться в ещё более жесткие рамки — до 16 июля. Она ожидает, что до 1 числа основной этап вступительной кампании закончится. А в последний месяц лета поступивших украинцев зачислят на бюджетные места. Стоит напомнить, что в 2018 году документы подавались до 26 июля, а зачисление поступающих на бюджет — до 7 августа.

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