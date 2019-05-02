Украина фото На Большой Васильковской в Киеве девушка на паркетнике сбила авто полиции

2019-05-02 11:13 156

Минувшей ночью в столице произошло ДТП с участием авто полиции. В результате столкновения пострадал правоохранитель.

Как сообщает Информатор, авария произошла возле Дворца Украина. Toyota RAV4 на перекрестке не разминулась с полицейским Mitsubishi Outlander XL.

По словам очевидцев, Toyota проезжала перекресток, двигаясь с улицы Владимиро-Лыбедской на улицу Коновальца, тем самым пересекая улицу Большую Васильковскую. Полицейский автомобиль двигался на большой скорости по Большой Васильковской с синими проблесковыми маячками в сторону площади Льва Толстого.

Как только правоохранитель за рулем Mitsubishi увидел, что загорается красный сигнал светофора, он в последний момент включил звуковую сирену, но скорость оставалась прежней.

Девушка за рулем Toyota не успела среагировать и протаранила бок Outlander XL, который вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов в тот момент на пути автомобиля не было.

В результате удара пострадал водитель полицейской машины. Его госпитализировали с травмами шеи. У Toyota полностью разбита передняя часть, а у Mitsubishi сильно вмят левый бок.

 

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