Политика Рейтинг Трампа неожиданно взлетел - его работой довольны 43% граждан США

2019-05-02 12:14 108

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг самой высокой отметки с апреля 2017 года после завершения расследования спецпрокурора Мюллера.

Как свидетельствуют результаты опроса, обнародованные телеканалом CNN , работу Трампа одобряют 43% опрошенных, в то же время 52% - не одобряют.

При этом 59% опрошенных не видят необходимости в импичменте, и только 37% считают иначе.

Кроме этого, участников опроса просили ответить, считают ли они, что Трамп препятствовал правосудию в ходе расследования Мюллера. 48% ответили утвердительно, 45% отрицают. 88% хотят, чтобы Конгресс расследовал это.

Опрос CNN провели среди 1007 взрослых в течение 25-28 апреля.