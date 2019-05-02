Мир Израиль ответил огнем на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа

2019-05-02 15:46 87

Военные Израиля нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, совершенный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.

Позже в Армии обороны страны отметили, что в 5:37 утра по местному времени израильские семьи в южном Израиле были разбужены звуком воздушных сирен, поскольку из Газа по Израилю были запущены две ракеты.

Напомним, ранее, 26 марта Израиль атаковал 15 объектов ХАМАС. Атака израильской армии была осуществлена в ответ на атаку со стороны палестинцев. В свою очередь ХАМАС запустил 30 ракет.

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