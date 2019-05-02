Политика В Верховной Раде хотят установить возрастную квоту - зарегистрирован законопроект

2019-05-02 14:16 198

В Верховной Раде предлагают установить квоту от 10% на кандидатов до 35 лет при формировании списков на парламентских выборах.

Такую норму содержит законопроект № 10266, который уже зарегистрировали в парламенте.

Документ в частности предусматривает введение двух требований к избирательным спискам кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном округе, а именно:

Н е более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций .

Н е менее 10% кандидатов, которые не достигли 35 лет, при этом разница в очередности в списках кандидатов, не достигших 35-летнего возраста и старше, не должна превышать девяти позиций.

В случае нарушения этих требований Центральная избирательная комиссия должна не принимать документы для регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии.

Напомним, с 2015 года в законе "О политических партиях в Украине" предусмотрены гендерные квоты. В случае представительства по крайней мере двух третей списка кандидатами одного пола, политсила получает дополнительные 10% годового финансирования. В законе "О местных выборах" прописано, что по крайней мере 30% кандидатов в списке должны быть одного пола. Однако, санкции за нарушение гендерных квот не предусмотрены.