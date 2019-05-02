Политика Парубий одобрил проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020-м

2019-05-02 18:30 102

 

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году. Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написал он.

Стоит напомнить, что25 апреля Верховная Рада проголосовала постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора. В документе указано, что мероприятие должно состояться в Киеве в 2020 году с 22 по 25 мая.

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