По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето. В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.

В народе верили, что весной пробуждается не только природа, но и различная нечистая сила. Осенью, с приходом холодов, вся нечисть прячется в норы и берлоги, а весной, набравшись сил, снова возвращается в свои владения. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

Обращались за помощью и к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. День пробуждения домового – 1 апреля. Накануне вечером возле печки домашнему духу оставляли разные угощения. Чтобы помочь домовому и полностью изгнать нечистую силу, с приходом весны проводили генеральную уборку в доме, мыли окна, чтобы впустить в жилище больше солнечного света.

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай. Предлагаем вам несколько простых ритуалов, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.

Приметы на 4 мая

  • Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.
  • Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.
  • Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается.
  • Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы.
  • Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза.
  • Много щавеля – зима будет теплой и снежной.
  • На черемухе цвету много – к мокрому лету.
  • Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди.
  • В голом лесу соловей запел – к неурожаю.
  • День благоприятен для поиска пропавших людей и вещей.
  • Сны с 3 на 4 мая о чем-то предупреждают.
  • Не стоит ругаться и браниться в этот день с близкими