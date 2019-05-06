Украина В Карпатах авто с туристами упало в реку с 40 метров. Есть погибшие

2019-05-06 17:30 291

 

В понедельник, 6 мая, в селе Красник Верховинского района (Ивано-Франковская область) произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший туристов, перевернулся в реку. В результате чего погибли три человека.

Отмечается, что автомобиль сорвался в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. Троих пострадавших доставили в Верховинскую центральную районную больницу.

"На берегу реки находится 16 человек и проводится их осмотр. Спасатели с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса. Обнаружены тела 3 погибших. Поиски еще одного человека продолжаются", - сообщает ГСЧС области. К спасательным работам от ГСЧС в области привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

По предварительной информации, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялись к месту назначения. Среди погибших мужчина, который был руководителем группы, и две женщины.

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