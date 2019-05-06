Мир В МИД сообщили о пострадавшей украинке во время авиакатастрофы в Шереметьеве

2019-05-06 20:00 255

Гражданка Украины пострадала в результате пожара в лайнере Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщил заместитель председателя Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, в настоящее время девушке оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"По предварительной информации, пострадала гражданка Украины. Она находится в больнице", - сообщил Кирилич.

Он также пообещал позже предоставить более детальную информацию.