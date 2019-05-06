Политика После катастрофы в "Шереметьево" Зеленский напомнил России о жизнях пленных украинцев

2019-05-06 19:00 267

Гибель десятков россиян должна заставить российское руководство задуматься о жизни украинцев, которые находятся в плену, считает Зеленский.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево", в которой пострадал и украинец. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он также вспомнил гибель украинцев на Донбассе из-за "русского мира", а также недавние теракты на Шри-Ланке.

"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким, и будем помнить о тех, кого больше нет", – написал Зеленский.

Также новоизбранный президент отметил, что в Украине ежедневно думают о пленных украинцах, которых удерживает Россия.