Политика Меган Маркл родила первенца: подробности о пополнении в королевской семье

2019-05-06 17:14 216

Бывшая голливудская актриса, ныне супруга британского принца Гарри Меган Маркл стала мамой. В понедельник, 6 мая у пары родился сын.

Так, члены королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские стали родителями впервые. Первенец принца Гарри и Меган Маркл – седьмой в очереди на престол. Также он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы и четвертым внуком принца Чарльза. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Официальное подтверждение от Букингемского дворца. У герцогини Сассекской начались схватки сегодня утром", – говорится в заявлении дворца.