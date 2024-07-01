Мир У Байдена разочарованы командой, которая готовила президента к дебатам

2024-07-01 18:26

Семья Джо Байдена в воскресенье призвала его остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления президента США на дебатах.

Об этом телеканалу CNN стало известно от советников Байдена, сообщает "Европейская правда".

Семья Байдена – первая леди Джилл Байден, сын Хантер и внуки – собралась в президентской резиденции Кэмп-Дэвид на ранее запланированную встречу и призвала президента продолжать борьбу за переизбрание. Один из советников описал членов семьи как предложивших свою "безоговорочную поддержку".

По словам одного из советников, члены семьи были явно разочарованы командой, которая готовила президента Байдена к его дебатам с Трампом. Они обсуждали, стоит ли уволить кого-то и стоит ли вносить изменения в штат предвыборной кампании.

Байден известен своей лояльностью и защитой близких советников и не любит увольнять помощников. По состоянию на воскресенье не выглядело, что в его кампании надвигаются серьезные кадровые изменения.

Семейная встреча состоялась в то время, когда Байден и его кампания столкнулись с лавиной призывов к президенту отказаться от участия в выборах после президентских дебатов на CNN, состоявшихся в четверг.

По словам одного из советников, дискуссии были сосредоточены на том, как члены "клана Байдена" могут помочь президенту, а не на том, должен ли он пересмотреть свою кандидатуру.

По словам советников, Байден заинтересованно собирает данные соцопросов и ожидает более широкого опроса и исследования демократической кампании на этой неделе.

Президент и его окружение находятся на ранних стадиях осмысления непосредственных последствий дебатов. Советники заранее обвиняют в любом падении поддержки Байдена жесткое освещение в СМИ, а не выступление самого президента.

Впрочем, как отмечает CNN, мнение семьи о том, что Байден должен продолжать борьбу, может измениться в ближайшие дни, если будет наблюдаться падение его поддержки в ключевых штатах и если президент убедится, что его выход из гонки не потянет на дно демократов этой осенью.

Мнение семьи имеет для Байдена большой вес – даже больший, чем мнение ключевых помощников и советников – и будет решающим в определении его политического будущего.

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.