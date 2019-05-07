Политика Генпрокуратура инициирует силовой привод Порошенко на допрос

2019-05-07 11:41 303

Действующий президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Еще две недели назад на сегодня, на 10:00 7 мая был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса, этого не произошло", - сказал Горбатюк.

Он пояснил, что Порошенко вызвали для того, чтобы у следователей была возможность задать вопросы о событиях 18-19 февраля 2014 года, и 1 декабря 2013 года.

Горбатюк подчеркнул, что за два с половиной года действующий глава государства не подписал протокол первого допроса.

"Допрос происходил под видеозапись, в связи с загрузкой президента – то есть, он спешил и попросил подписать на следующий день, и вот тот следующий день, несмотря на десятки напоминаний, через генерального прокурора напоминали и передавали копии протоколов, я лично в течение последних трех месяцев контактировал с Цеголко, с Юрием Федоровым, с Кравченко и просил, чтобы передали, потому что нам важно завершить это процессуальное действие. К сожалению, никакого реагирования не произошло, поэтому вторым пунктом, кроме допроса, было еще подписание этого протокола. Так как не появился, будем дальше вызывать, пока не реализуем эти наши процессуальные полномочия", - сказал Горбатюк.

Также он заявил, что ГПУ инициирует силовой привод Порошенко на допрос после прекращения его президентских полномочий.

"На сегодняшний день (силовой) привод нельзя применить... Если закончатся полномочия, то мы будем обращаться в суд о применении к нему привода", - сказал он.

 

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