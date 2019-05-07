Политика Киев готовит России сюрприз по паспортам - Климкин

2019-05-07 17:15 204

 

Министр иностранных дел анонсировал асимметричный ответ России, но детали сообщать не стал.

Украина готовит системный и асимметричный ответ России на выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе, который "станет сюрпризом". Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин в колонке на УП.

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наших конкретных шагов. Пусть это станет сюрпризом для противника. Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств Большой семерки, а также Европейского Союза и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - пишет министр.

Глава МИД добавил, что он положительно относится к идее введения двойного гражданства, но только с "цивилизованными странами".

"Хочу сразу поставить понятную точку над "і": я, в принципе, за разрешение двойного гражданства в Украине, но только с цивилизованными странами", - заявил Климкин.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

В МИД Украины заявили, что Киев не признает законы об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам.

Тем временем заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил, что Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта. Ранее он же заявил, что жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины.

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