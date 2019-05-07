Мир Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл

2019-05-07 19:00 261

 

Меган Маркл собиралась рожать в домашних условиях, в коттедже Фрогмор, который находится у Виндзорского замка, сообщает The Sun.

Однако в воскресенье, 5 мая, Маркл повезли в частную клинику Портленда, которая находится в центральной части Лондона. Герцогиня была с супругом - принцем Гарри, и сотрудниками полиции.

Отправка Маркл в клинику была такой тайной, что о перемещении будущей мамы не знали даже члены королевской семьи.

Супруги вернулись в свой коттедж уже спустя несколько часов после появления на свет сына.

Также выяснилось, что 24 часа пребывания в частной больнице Портленда, где и родился малыш, стоит 15 тысяч фунтов стерлингов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, сколько людей ежеминутно покидает Украину

2019-05-07 18:00 405

Стало известно, кто в Кабмине получает самую высокую зарплату

2019-05-02 20:00 861

фото Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне

2019-04-12 13:14 921

Стало известно о нововведениях в Украине для пассажиров поездов

2019-04-11 19:30 1305

Еще новости в разделе "Мир"

Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл

2019-05-07 19:00 261

Словакию заставили отменить запуск двух энергоблоков на АЭС "Моховце"

2019-05-07 14:45 345

Китайская компания LuckinCoffee планирует капитализацию на рынке США

2019-05-07 09:40 396

В МИД сообщили о пострадавшей украинке во время авиакатастрофы в Шереметьеве

2019-05-06 20:00 795
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл 2019-05-07 19:00 261
Словакию заставили отменить запуск двух энергоблоков на АЭС "Моховце" 2019-05-07 14:45 345
Китайская компания LuckinCoffee планирует капитализацию на рынке США 2019-05-07 09:40 396
В МИД сообщили о пострадавшей украинке во время авиакатастрофы в Шереметьеве 2019-05-06 20:00 795

Лента

21:30 "Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление
21:00 Украинцев «обрадовали» возвращением обязательного техосмотра автомобилей
20:43 Что известно о новом главе антикоррупционного суда
20:30 Средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года
20:00 Пострадавшая при пожаре самолета в Шереметьеве украинка находится в тяжелом состоянии
19:30 Шевченко вызвал 11 легионеров в сборную Украины
19:00 Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл
18:30 Зеленский рассказал Хану о главных задачах своей политики
18:00 Стало известно, сколько людей ежеминутно покидает Украину
17:30 Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко и Рубана