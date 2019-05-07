Мир Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл

2019-05-07 19:00 261

Меган Маркл собиралась рожать в домашних условиях, в коттедже Фрогмор, который находится у Виндзорского замка, сообщает The Sun.

Однако в воскресенье, 5 мая, Маркл повезли в частную клинику Портленда, которая находится в центральной части Лондона. Герцогиня была с супругом - принцем Гарри, и сотрудниками полиции.

Отправка Маркл в клинику была такой тайной, что о перемещении будущей мамы не знали даже члены королевской семьи.

Супруги вернулись в свой коттедж уже спустя несколько часов после появления на свет сына.

Также выяснилось, что 24 часа пребывания в частной больнице Портленда, где и родился малыш, стоит 15 тысяч фунтов стерлингов.