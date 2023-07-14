Политика «Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років» - Борис Джонсон застеріг США від «втоми від допомоги»

2023-07-14 21:36

Екс-премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США продовжувати підтримувати Україну, зокрема наданням зброї. Він сказав, що не може бути "можливого виправдання" для відтермінування вступу України в НАТО.

"Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для путіна. Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", — наголосив політик.

Джонсон додав, що крім окупантів, ворогом Києва є "втома від допомоги Україні".

Він підкреслив, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі".

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