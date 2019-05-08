Политика Трибунал ОНН: Киев назвал свои требования к России

2019-05-08 21:00 177

Слушаниях Международного трибунала ООН по делу украинских моряков против России состоятся 10 мая.

На слушаниях Международного трибунала ООН по делу украинских моряков Киев потребует обязать Россию немедленно освободить военно-морские суда и экипажи. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Относительно устных слушаний международного трибунала: 10 мая по Европейскому времени с 10:00 до 13:00 в городе Гамбург состоятся открытые устные слушания по делу о иммунитете трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерации 25 ноября прошлого года в Черном море", - сказала Зеленко.

По ее словам, во время слушаний делегация Украины представит свою позицию по запросу о применении временных мер, которые были направлены в международный трибунал по морскому праву 15 апреля этого года. От имени Украины в качестве агента будет выступать заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, также профессор по международному праву и представители юридической компании. В состав делегации входят также представители МИД, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адвокаты.

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и их экипажи, поскольку суда и военнослужащие обладают иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не могут быть законно задержаны, удержанны и подвергнуты суду со стороны РФ", - отметила пресс-секретарь МИД.

"Хочу подчеркнуть - тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, совершенно не влияет на легитимность процесса. Согласно Конвенции по морскому праву, неучастие ответчика по делу ни означает остановки судебных процессов, ни освобождения ответчика от обязанности выполнять решения международного трибунала по морскому праву", - добавила Зеленко.

Она пояснила, что для РФ отказ от участия в судебных слушаниях международного трибунала по морскому праву не является новым делом. Дипломат подчеркнула также, что эти устные слушания являются лишь частью большого комплекса политико-дипломатических и правовых усилий, которые МИД прилагает с целью освобождения наших моряков и судов.

"Согласно установленной практике, мы ожидаем соответствующее решение международного трибунала уже через 2-3 недели", - сообщила Зеленко.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обвнил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву, который назначены на 10-11 мая.