Украина В День Победы в Киеве перекроют ряд улиц - список и карта

2019-05-08 21:30 177

 

Часть улиц в центре Киева перекроют в связи с проведением памятных мероприятий 9 мая. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. Список улиц и карта опубликованы на сайте Нацполиции.

Движение перекроют в 9 часов утра на улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской), переулке Бутишев, улицы Омеляновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

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