Украина В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой

2019-05-09 11:14 186

Перед началом акции "Бессмертный полк" в центре Киева была задержана мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елена Бережная.

Как сообщает "РБК-Украина", женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

Законодательство Украины приравнивает ее к символике тоталитарных режимов. Публичная демонстрация таких знаков предполагает административную ответственность.

После словесной перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

Напомним,  в прошлом году Елену Бережную уже задерживали на акции "Бессмертного полка" по той же причине. Она известна своими антиукраинскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Ее дочь Ирина Бережная погибла 5 августа 2017 года в дорожно-транспортном происшествии на побережье Адриатического моря.

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