Политика В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции

2019-05-09 12:15 93

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом. По его словам, сегодня потомки победителей во Второй мировой войне защищают государство от российской агрессии.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор Украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы", - говорится в обращении Порошенко, которое опубликовала его пресс-служба.

Также президент выразил убеждение, что Украина вместе с демократическими нациями победит в борьбе за суверенитет и территориальную целостность и не допустит повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте.

"Дорогие ветераны войны! Примите мои сердечные поздравления с праздником - Днем победы. Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, семейного уюта и благополучия", - обратился Порошенко к ветеранам.

Кроме того, утром 9 мая Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.