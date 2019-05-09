Политика В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции

2019-05-09 12:15 93

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом. По его словам, сегодня потомки победителей во Второй мировой войне защищают государство от российской агрессии.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор Украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы", - говорится в обращении Порошенко, которое опубликовала его пресс-служба.

Также президент выразил убеждение, что Украина вместе с демократическими нациями победит в борьбе за суверенитет и территориальную целостность и не допустит повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте.

"Дорогие ветераны войны! Примите мои сердечные поздравления с праздником - Днем победы. Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, семейного уюта и благополучия", - обратился Порошенко к ветеранам.

Кроме того, утром 9 мая Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд

2019-05-09 11:43 159

В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой

2019-05-09 11:14 183

В День Победы в Киеве перекроют ряд улиц - список и карта

2019-05-09 09:11 528

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-09 08:39 562678

Еще новости в разделе "Политика"

фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения

2019-05-09 12:44 63

В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции

2019-05-09 12:15 93

У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента

2019-05-09 08:10 423

Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа

2019-05-09 07:08 567
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения 2019-05-09 12:44 63
В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции 2019-05-09 12:15 93
У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента 2019-05-09 08:10 423
Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа 2019-05-09 07:08 567

Лента

фото 12:44 Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения
12:15 В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции
фото 11:43 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд
11:14 В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой
10:41 9 мая по новому закону: как Украина отмечает День победы над нацизмом
КАРТА 10:12 На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения
09:40 Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы на 9 мая не впустить "ночных волков" Путина
09:11 В День Победы в Киеве перекроют ряд улиц - список и карта
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента