Украина фото 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд

2019-05-09 11:43 162

Правоохранители задержали одну из участниц акции к 9 мая, которая проходит у метро Арсенальная за военную форму СССР, в которую та была одета.

Как сообщает Корреспондент.net с места события, полицейские начали составлять протокол, однако в это время женщина заявила о резком ухудшении самочувствия, из-за чего ей вызвали "скорую". Сейчас с женщиной работают медики.

Также на этой акции была замечена женщина с изображением Георгиевской ленты, что вызвало возмущение прохожего и соответствующую реакцию правоохранительных органов, сообщает УНН.

Прохожий мужчина подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение с георгиевской лентой. Он пытался прорваться к этой женщине, впрочем его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь.

Представители полиции уладили конфликт, убедив его в том, что лента, изображенная на фотографии у участницы, имеет другие цвета - красный и черный. Решив, что женщина на самом деле поддерживает "УПА", символами которой являются именно эти два цвета, мужчина покинул место происшествия.

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