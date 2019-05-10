Мир Сгоревший Нотр-Дам заразил Париж свинцом - местами нормы превышены в 100 раз

2019-05-10 18:31 273

В почве у собора Нотр-Дам в Париже, где в апреле произошел пожар, превышено содержание свинца, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местную префектуру. По данным специалистов, на 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. При этом, допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы.

Повышенное содержание металла выявили в местах, доступ в которые ограничен. При этом загрязнение свинцом выявили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором. Помимо почвы, были взяты пробы воздуха недалеко от собора. Результаты показали, что содержание металла там ниже, чем 0,25 микрограмма на кубический метр.

Напомним, масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля, в результате обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.

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