Политика Порошенко Зеленскому: Украина – не номер в отеле

2019-05-11 10:30 171

 

Действующий президент ответил на видеозапись Зеленского и заявил, что согласен на любую дату инаугурации, которую определит Верховная Рада.

Президент Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом заявили в Администрации президента.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах", - сообщают в АП.

Отмечается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в администрации президента.

Ранее Зеленский записал обращение к Раде по инаугурации. Новоизбранный президент призывает нардепов не затягивать с инаугурацией, чтобы "прекратить судороги хромой утки".

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