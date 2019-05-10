Мир Ученые выяснили, что кофе вредит мужскому здоровью

2019-05-11 11:30 96

Ученые выяснили, что мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имеют низкую способность к оплодотворению.

Уролог Дарья Чернышова провела масштабное исследование в ходе которого выяснила, что не было обнаружено значительной связи между употреблением кофе и объемом семенной жидкости, общим количеством сперматозоидов, их концентрации.

В некоторых результатах была отмечена связь употребления кофе с уровнем хромосомных аномалий сперматозоидов и уровнем фрагментации ДНК.

Мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имели более низкую способность к оплодотворению, чем те, что пили меньше кофе, или же употребляли безкофеиновый продукт.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие около 20 тысяч мужчин.

Результаты также показали, что увеличение кофеина на 100 мг в день, в сравнении с обычным употреблением, увеличивает риск многоплодной беременности.

Примечательно, что исследователи определили 8 чашек кофе допустимой нормой для нормального функционирования мужской половой системы.

Кофе считается продуктом, который помогает снизить риск развития диабета, связывает свободные радикалы и является мощным антиоксидантом, однако только при употреблении его без молока и сахара.