Политика Зеленский обратился к Раде с предложением по инаугурации

2019-05-11 14:00 216

В пятницу, 10 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с предложением провести свою инаугурацию 19 мая.

"Уважаемые депутаты. Надеюсь, за три месяца вашего отдыха вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы же действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Петр Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после своего ухода.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко делает необратимое - активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - отметил избранный президент.