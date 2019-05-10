Украина Зайцева потребовала пересмотра приговора

2019-05-11 12:00 54

Устроившая смертельное ДТП в Харькове Елена Зайцева потребовала пять лет условного наказания вместо 10 лет тюрьмы. Об этом сообщила адвокат пострадавших Лариса Матвеева.

По словам правозащитницы, заявление Зайцевой обнародовала ее новый адвокат Юлия Плетнева. Пострадавшие в результате аварии и их родственники возмущены апелляцией Зайцевой.

Матвеева также отметила, что после приговора осужденная начала перекладывать вину на второго участника дорожно-транспортного происшествия - Геннадия Дронова.

Адвокат подчеркнула, что суд не имеет законных оснований для изменения решения. По ее мнению, Зайцева пытается снять с себя вину и опровергнуть материалы дела.

"Зайцева же вину свою признавала, с обвинительным актом соглашалась, готова была понести справедливое наказание. Учитывая объективные доказательства и тяжесть последствий, таких оснований нет", - заявила Матвеева.