Коронавирус ​ВОЗ потребовала на два месяца прекратить повторные вакцинации: названа причина

2021-08-04 21:00

 

Всемирная организация здравоохранения считает, что богатые страны должны ввести мораторий на ревакцинацию препаратами против COVID-19 до конца сентября, чтобы бедные страны могли хоть немного исправить удручающую ситуацию с прививками от коронавируса.

Об этом заявил гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он.

Эксперты ВОЗ при этом полагают, что его, вероятно, придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

Напомним, в Украине разрешены следующие вакцины: Moderna (США), Oxford/AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Pfizer/BioNTech (США и Германия), Sinovac (Китай).

На 3 августа из 41,4 млн населения Украины были вакцинированы 3 759 403 человек (9,08%), полностью привиты 2 151 799 (5,20 %).

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