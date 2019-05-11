Мир Вот почему ваш телефон разряжается так быстро: полезные советы

2019-05-12 14:30 573

Сегодня смартфоны перестали быть только средством связи. С их помощью мы можем посещать любимые страницы в Интернете, смотреть клипы и видео, читать новости и играть. Очень огорчает, когда телефон быстро разряжается.

Оказывается, нередко быстрая разрядка происходит из-за того, что мы неправильно обращаемся с батареей, пишет cinnamon.

Вот несколько причин, почему ваш телефон может быстро разряжаться.

1. Вы заряжаете смартфон до 100%

Многие считают, что надо дождаться 100% зарядки. По мнению экспертов, лучше всего поддерживать объем зарядки батареи от 30 до 80%, отправляя его периодически на короткие подзарядки.

2. Вы позволяете телефону полностью разрядиться

Такая привычка «садит» батарею, поэтому лучше отправлять телефон на зарядку, не дожидаясь уведомления о низком заряде. Полностью давать телефону разрядиться до выключения нужно только 1 раз в два месяца, чтобы калибровать батарею.

3. Вы позволяете батарее перегреваться

Батареи смартфонов крайне негативно реагируют на высокие температуры – оптимальный температурный коридор от 1 до 35 градусов.

4. Вы слишком часто используете беспроводную зарядку

Беспроводные заряжающие устройства также могут вызывать перегрев батареи.

5. Вы заряжаете телефон, не сняв чехол

Если во время зарядки ваш смартфон нагревается, чехол может провоцировать удержание тепла внутри, что приведет к перегреву батареи.

6. Ваш запасной телефон хранится без зарядки

Многие носят с собой запасной телефон на случай, если основной разрядится. Помните, запасной телефон также начнет быстро садиться, если не держать его все время заряженным хотя бы наполовину.

7. Вы используете неподходящий провод для зарядки

Для всех телефонов предусмотрены определенные кабели для зарядки. Иногда кабель другого производителя может провоцировать недостаточную или чрезмерную зарядку батареи смартфона.