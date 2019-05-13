Политика Переговоры между Украиной и Россией бесперспективны — советник Зеленского

2019-05-13 18:00 237

Прямые переговоры между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным на данном этапе не могут быть перспективными. Об этом заявил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Я говорю как эксперт, это не позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским… С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств по отношению к Украине", – сказал он проекту "Радио Свобода" – "Донбасс. Реалии".

Говоря о стратегии по Донбассу, он отметил, что необходимо наработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", "а возможно, и за счет расширения". "Далее уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай", – считает советник Зеленского.