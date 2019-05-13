Украина Гройсман заявил о намерении провести полную монетизацию субсидий

2019-05-13 19:30 198

 

Кабинет министров Украины намерен постепенно монетизировать все имеющиеся льготы по примеру монетизации коммунальных субсидий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, монетизация субсидий не была экспериментом, это фундаментальный проект, который важно продолжать.

"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов ... Второе, что мы реализовали, - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые. Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - подчеркнул Гройсман.

Он также заявил об отсутствии плохой статистики неплатежей из-за монетизации субсидий.

"Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей). Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - отметил премьер.

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