ВОЙНА В Украине Военнослужащие могут провести отпуск за границей: кого не отпустят

2024-09-25 19:15



Украинские военнослужащие имеют право на отпуск за границей даже во время военного положения, однако процесс получения разрешения индивидуален и зависит от множества факторов.

Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на комментарии военных экспертов и действующих военнослужащих.

Согласно информации, военные могут получить 30 дней основного отпуска в год, который можно разделить на две части по 15 дней. При этом дополнительно предоставляется по два дня на дорогу туда и обратно, что в итоге составляет две части по 19 дней. Кроме того, существует возможность получить отпуск по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам сроком до 10 дней.

Борис, пресс-офицер одной из бригад ВСУ, детально описал процесс оформления отпуска за границу:

"Пишешь рапорт. Например: прошу предоставить положенный мне очередной отпуск, хочу поехать к семье, которая сейчас находится в Германии, обязуюсь вернуться на место службы тогда-то. И отдаешь своему непосредственному командиру".

Для выезда за границу военнослужащему необходим пакет документов, включающий загранпаспорт, военный билет, отпускной билет с указанием информации об отпуске за границей и выписку из приказа с указанием места проведения отпуска и разрешением на выезд за границу.

Однако старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов подчеркивает, что не все военные могут получить такое разрешение. Решение зависит от моральных качеств военнослужащего и доверия командования.

"Если боец "аватар" (так называют замеченных в активном пьянстве, - ред.), залетчик, был замечен в "самоволках" и самовольном оставлении части, то кто возьмет на себя ответственность выпускать его за границу?" - поясняет военнослужащий.

Евгений Дикий, военный аналитик и бывший командир роты батальона "Айдар", обращает внимание на риски невозвращения военнослужащих из-за границы. По его словам, в случае если военный решит не возвращаться, его возвращение может быть затруднено из-за возможности получения политического убежища в европейских странах.

"Если уехал и не вернулся, то это – самовольное оставление части, потом уже квалифицируется как дезертирство, возбуждается уголовное дело", - объясняет Дикий.

Эксперты подчеркивают, что случаи невозвращения из зарубежных отпусков редки, поскольку это может негативно повлиять на возможности других военнослужащих получить подобные разрешения в будущем.