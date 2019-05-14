Украина Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег

2019-05-14 10:41 237

Украинцы, покинувшие свои дома из-за войны на Донбассе и окупации Крымского полуострова, негативно восприняли открывшуюся в Киеве интерактивную выставку-инсталляцию «Вмести свою жизнь в чемодан».

По замыслу авторов, выставка должна были позволить всем желающим погрузиться в опыт более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса. Сообщалось, что цель проекта – способствование преодолению стереотипов и предубеждений, существующих по отношению к переселенцам, а также углубить взаимопонимание между жителями разных регионов.

Однако, вопреки благому намерению, многие сочли проект циничным издевательством над собственной бедой. Ведь не секрет, что почти для всех переселенцев такой вынужденный переезд стал тяжелым ударом, людям пришлось в прямом смысле слова, начинать свою жизнь с нуля. Причем, в тяжелых условиях, когда аренда жилья стоит недешево, тарифы и цены постоянно растут. Не меньшей проблемой стали и поиск работы, и устройство ребенка в детсад, и многое другое.

«Распил очередного гранта – бессмысленный и беспощадный», - пишут пользователи Соцсетей, советуя авторам ехать устраивать подобные мероприятия на Донбасс.

Другие же советуют вовсе не бередить эту рану, которая будет болеть еще не один десяток лет: «Какой квест? Это пережитая боль, поломанные судьбы».