Политика У Зеленского раскрыли карты: Когда и почему президент может распустить Верховную Раду

2019-05-14 12:15 219

Решение новоизбранного президента Владимира Зеленского, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий народных депутатов. 

"Если мы говорим о роспуске парламента, то вопрос в том, что будет делать парламент", – заявил его политический советник Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

Примером негативного шага со стороны депутатов Разумков назвал законопроект о президенте, который на заседании 22 апреля призвала принять вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

По словам советника, такой закон существенно ограничил бы власть Зеленского и не дал ему выполнить обещания, озвученные избирателям.

"Отдельные народные депутаты, представители руководства парламента говорили о том, что можно попробовать принять этот закон, который фактически не только ограничивал права и обязанности президента, но и в определенной степени нарушал Конституцию", – отметил Разумков.

"Ведь многие из этих функций, которые хотели упростить вероятным законом, они относятся к конституционным полномочиям президента – и таким образом происходила ликвидация института президентства, переходили чуть ли не к парламентской республике", – добавил он.

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