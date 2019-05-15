Курьезы видео Спринтер вырвал победу в сложном забеге с помощью «полета супермена»

2019-05-17 17:32 189

Американец Инфинит Такер, которому в конце мая исполнится 21 год, поразил всех на финише 400-метровки с барьерами. Это случилось на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships в Фейетвилле.

Такер лидировал почти весь забег, но на финише его догнал другой американец – Роберт Грант, с которым они тренируются в одной группе.

И тогда Такер, чтобы не упустить победу, совершил удивительный нырок, который в сети сразу же назвали «прыжком супермена».

Интересно, что такая победа абсолютно по правилам. Финиш в беге фиксируется по плечам или груди (по торсу). В случае Такера – по плечам, так как при нырке именно они первыми пересекли линию.

 Многие зрители ошибочно думают, что можно вытянуть голову или выбросить вперед руку/ногу и это сработает – увы.

«Он какой-то дикарь. Но, видимо, так и надо заканчивать забег», – резюмировал финиш соотечественника Майкл Джонсон, четырехкратный олимпийский чемпион на дистанциях 200 и 400 метров.

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