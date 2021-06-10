Курьезы видео На чемпионате в Китае видеооператор ради хороших кадров обогнал спринтеров на 100-метровке

2021-06-10 12:23

В Китае на чемпионате среди университетов видеооператор ради хороших кадров продемонстрировал великолепную физическую подготовку и чудеса скорости, побежав впереди спринтеров. Видео эпизода на 100-метровом забеге в Шаньси, было опубликовано на канале TRT World.

"Скоростным" оператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку.

"На стометровке оператор стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт". Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса", - рассказывает СМИ.

Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.

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