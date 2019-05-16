Мир Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019

2019-05-16 15:14 111

Хакеры взломали израильскую веб-трансляцию первого полуфинала Евровидения, чтобы показать фальшивые взрывы в Тель-Авиве. 

"Зрители увидели предупреждение о фейковой атаке на город в сопровождении анимационного видео и звука воздушных ударов. Были продемонстрированы снимки взрывов на участках рядом с местом проведения Евровидения и надпись: "В Израиле небезопасно, вы все увидите", -  сообщает BBC.

Хакерская атака была устранена за 10 минут. Пока что не удалось определить, кто провел атаку, но Израильская национальная телекомпания обвинила террористов ХАМАС.

Напомним, 14 мая стартовал музыкальный конкурс Евровидение-2019. Украина в этом году в Евровидении не участвует из-за скандала с национальным отбором.

Первые финалисты Евровидения-2019 распределили порядок выступлений в финале. Жеребьевка состоялась на пресс-конференции после первого полуфинала. В первой половине конкурса выступят Греция, Кипр, Чехия, Сан-Марино и Словения. Во второй половине - Беларусь, Сербия, Эстония, Австралия и Исландия.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОНЛАЙН Сегодня Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты на Олимпийском - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2019-04-19 14:16 1080

фото Как Олимпийский готовят к дебатам - В центр Киева вывели 10 тысяч силовиков

2019-04-19 13:15 1152

"Евровидение" под угрозой - ХАМАС пригрозил взорвать конкурс

2019-04-17 20:00 1071

видео Прямая трансляция из НСК "Олимпийский", где Порошенко опять сдает анализы

2019-04-10 17:30 1290

Еще новости в разделе "Мир"

Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019

2019-05-16 15:14 111

Сопровождающие Трампа патрульные на мотоциклах попали в массовое ДТП

2019-05-15 14:15 459

В СМИ просочилась реальная причина катастрофы самолета SSJ100 в Шереметьево

2019-05-15 10:14 654

Сеть поразили фото двух молний, которые одновременно ударили в Крымский мост

2019-05-14 20:00 750
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019 2019-05-16 15:14 111
Сопровождающие Трампа патрульные на мотоциклах попали в массовое ДТП 2019-05-15 14:15 459
В СМИ просочилась реальная причина катастрофы самолета SSJ100 в Шереметьево 2019-05-15 10:14 654
Сеть поразили фото двух молний, которые одновременно ударили в Крымский мост 2019-05-14 20:00 750

Лента

видео 15:46 Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика
15:14 Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019
документ 14:45 В ПЦУ уличили Филарета в прямом обмане - обнародован документ о роспуске УПЦ КП
14:13 "Не имею права единолично принимать решения", - Епифаний ответил на обвинения Филарета
13:44 Во время инаугурации Зеленского запланирована полугодовая профилактика на ТВ и радио
13:16 России придется оплатить более 100 млн долларов ущерба из-за грязной нефти
12:43 У Зеленского жестко отреагировали на назначенную на понедельник инаугурацию
фото 12:15 Зеленский дважды поздравил страну с Днем вышиванки - на украинском и русском языках
КАРТА 11:42 Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C
видео 11:13 Верховная Рада конституционным большинством назначила дату инаугурации Владимира Зеленского