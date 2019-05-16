Мир Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019

2019-05-16 15:14 111

Хакеры взломали израильскую веб-трансляцию первого полуфинала Евровидения, чтобы показать фальшивые взрывы в Тель-Авиве.

"Зрители увидели предупреждение о фейковой атаке на город в сопровождении анимационного видео и звука воздушных ударов. Были продемонстрированы снимки взрывов на участках рядом с местом проведения Евровидения и надпись: "В Израиле небезопасно, вы все увидите", - сообщает BBC.

Хакерская атака была устранена за 10 минут. Пока что не удалось определить, кто провел атаку, но Израильская национальная телекомпания обвинила террористов ХАМАС.

Напомним, 14 мая стартовал музыкальный конкурс Евровидение-2019. Украина в этом году в Евровидении не участвует из-за скандала с национальным отбором.

Первые финалисты Евровидения-2019 распределили порядок выступлений в финале. Жеребьевка состоялась на пресс-конференции после первого полуфинала. В первой половине конкурса выступят Греция, Кипр, Чехия, Сан-Марино и Словения. Во второй половине - Беларусь, Сербия, Эстония, Австралия и Исландия.