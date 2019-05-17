Политика У Зеленского распад Коалиции назвали борьбой власти за безмятежное существование

2019-05-17 15:14 156

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. 

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции Самопомочи, Батькивщины и Радикальной партии Олега Ляшко.

Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили в команде.

Также у Зеленского напомнили, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".

Напомним, сегодня фракция Яценюка Народный фронт объявила о выходе из коалиции. Официально о ее распаде заявил спикер парламента Андрей Парубий, призвавший в 30-дневный срок сформировать новое большенство.

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