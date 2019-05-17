Мир Керченский мост может рухнуть из-за вулкана

2019-05-18 12:30 171

 

Рядом с крымским мостом существует вполне реальный грязевой вулкан, который активизируется раз в 8−10 лет. Как выяснили журналисты, если это произойдет, от моста ничего не останется.

По словам российского независимого эксперта, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара, еще одна большая проблема добавится после того, как по мосту поезда, ведь выдержать дополнительный вес в 6 тысяч тонн (вес состава из 60 вагонов) сооружение просто не сможет, сообщает «Крым.Реалии».

Специалист также добавил, что сумму, которую уже потратили на Керченский мост, можно было в течение 50 лет использовать как бесплатную переправу через пролив — и поезда, и машины могли перебираться на паромах.

Кроме этого, Медовар заявил, что для того, чтобы сохранить Керченский мост, Россия должна будет потратить на его поддержание миллиарды бюджетных рублей, и, в конце концов, эксплуатационные расходы на содержание перекроют его стоимость.

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