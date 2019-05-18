Политика "Очередной акт абсурда": Россия хочет созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языке

2019-05-18 12:00 189

Сейчас наблюдаются неустанные попытки России маргинализировать ключевую площадку по безопасности мира.

Россия обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона об украинском языке. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на странице в Facebook.

По его словам, заседание может состояться в понедельник, 20 мая. "Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в понедельник", - говорится в сообщении.

Николенко отметил, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. "Комментировать по существу это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - заявил Николенко. Он также отметил, что сейчас наблюдаются неустанные попытки России маргинализировать ключевую площадку по безопасности мира, "превратить ее в такое себе вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председатель. В мае это - Индонезия.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. Документ поддержали 278 народных депутатов. Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.