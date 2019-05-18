Мир Google спрогнозировал победителей Евровидения 2019

2019-05-18 15:00 384

 

Google спрогнозировал победителя Евровидения основываясь на поисковой активности пользователей.

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса Евровидение 2019 на основе популярных поисковых запросов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Отмечается, что если бы страны начисляли баллы, основываясь на поисковой активности пользователей из других стран, то первое место занял бы представитель Франции Билал Ассани.

 На втором месте в рейтинге группа Hatari из Исландии, а третье занимает российский певец Сергей Лазарев. В пятерку лучших также вошли исполнители из Нидерландов и Беларуси. А в десятке есть конкурсанты из Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции. "В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м первое место на Евровидении занял один из фаворитов интернет-аудитории", - заявили в Google. Финал Евровидения 2019 пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Свои композиции представят учаастники из 26 стран.

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