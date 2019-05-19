Политика Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

2019-05-19 13:00 78

 

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух

Действующий президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко нескольким политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в указе.

Также стипендии сроком на один год назначены крымскотатарским общественным деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко уволил замглавы СБУ

2019-05-19 10:00 354

Порошенко отправил в отставку замглавы Администрации президента Константина Елисеева

2019-05-17 11:12 540

Порошенко сдался - подписал указ №228 об инаугурации президента Зеленского

2019-05-17 10:11 717

У Порошенко впервые заговорили о возможности потери Томоса

2019-05-17 08:23 2145

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так

2019-05-19 13:30 42

Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

2019-05-19 13:00 78

Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 141

Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила

2019-05-19 11:30 180
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так 2019-05-19 13:30 42
Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным 2019-05-19 13:00 78
Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского 2019-05-19 12:00 141
Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила 2019-05-19 11:30 180

Лента

13:30 Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так
13:00 Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным
видео 12:30 Назван победитель Евровидения-2019
12:00 Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского
11:30 Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила
11:00 Беларусь отстранили от Евровидения-2019: что известно о громком скандале
10:30 СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского
10:00 Порошенко уволил замглавы СБУ
15:00 Google спрогнозировал победителей Евровидения 2019
14:30 Супрун сообщила, сколько украинцев живут с высоким давлением и сколько об этом не знают