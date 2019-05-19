Политика Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

2019-05-19 13:00 78

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух

Действующий президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко нескольким политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в указе.

Также стипендии сроком на один год назначены крымскотатарским общественным деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.