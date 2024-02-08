Политика Зеленский назначил нового Главнокомандующего

2024-02-08 20:35

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. "С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на ставке", - заявил он в видеообращении.

Президент отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня, в частности с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты-провел киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт - на службе государству", - сказал Зеленский.

Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Что известно об Александре Сырском:

С началом боевых действий на востоке Украины Сырский был начальником штаба АТО. За бои на Дебальцевском плацдарме его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2017 году был командиром антитеррористической операции на востоке Украины, с 6 мая по 5 августа 2019 года - командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ, затем - командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В начале полномасштабного вторжения Сырский командовал обороной Киева. За успешную оборону столицы и освобождение севера Украины его наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени и отличием Героя Украины.

С лета 2022 года был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине. В 2022-2023 гг. командующий ОСУВ "Хортица", также руководил обороной Соледара и Бахмута.

На фоне слухов о возможной отставке Валерия Залужного именно Сырского и главу ГУР Кирилла Буданова считали главными кандидатами на должность главнокомандующего.