Политика Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента

2019-05-20 20:00 162

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".

Напомним:

В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принесприсягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.