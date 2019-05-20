Политика Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента

2019-05-20 20:00 162

 

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".

Напомним:

В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принесприсягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.

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