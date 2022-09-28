Мир Деокупация Грузии, после событий в Украине, становится более реальной, - глава парламента Грузии Папуашвили

2022-09-28 18:30

 

После событий в Украине, западные политики более "трезво" воспринимают угрозы России.

Об этом заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Сейчас многие иностранные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами - о рисках, которые создает Россия с точки зрения мировой безопасности и особенно региональной безопасности. В это не верили, пока риск не приблизился к границам Европы. Хорошо, что сейчас это воспринимают с другой перспективы", – отметил Папуашлвили.

Одна из главных задач нынешней грузинской власти – положить конец российской оккупации грузинских земель.

"Это политика, которую "Грузинская мечта" ведет последние 10 лет, и именно это обеспечивает мир в нашей стране", - добавил глава парламента.

subscriber subscriber

Еще по теме

В проект бюджета США включили 12 млрд долларов помощи Украине — что это значит

2022-09-28 20:00

путин после объявления мобилизации в рф хочет бросить свои войска на захват двух городов в Украине – Bloomberg

2022-09-28 17:30

Потери оккупационных войск на территории Украины приблизились к 60 тысячам человек

2022-09-28 12:28

Кабмин упростил порядок выплаты пенсий после деоккупации

2022-09-27 17:00

Еще новости в разделе "Мир"

Деокупация Грузии, после событий в Украине, становится более реальной, - глава парламента Грузии Папуашвили

2022-09-28 18:30

фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2022-09-28 13:20

В США заявили, что причиной выхода из строя Северных потоков вполне мог быть саботаж

2022-09-28 11:35

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства тех, кто против Украины

2022-09-27 11:33
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Деокупация Грузии, после событий в Украине, становится более реальной, - глава парламента Грузии Папуашвили 2022-09-28 18:30
фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків 2022-09-28 13:20
В США заявили, что причиной выхода из строя Северных потоков вполне мог быть саботаж 2022-09-28 11:35
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства тех, кто против Украины 2022-09-27 11:33